Подробности произошедшего будут озвучены явно позже. Но повреждения уже есть.

Около часа назад в Сети, как это обычно бывает в наше время, со скоростью урагана стала распространяться информация о том, что в Псковской области в районе аэропорта гремят взрывы, а система ПВО отражает удар беспилотных летательных аппаратов. На текущий момент слишком рано делать какие бы то ни было выводы, да и показания средств массовой информации и тематических «пабликов» в социальных сетях разнятся: говорят о повреждении самолётов Ил-76, а также о повреждении резервуаров с авиационным топливом.

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что системы ПВО отражали атаку беспилотников, но, очевидно, не все средства поражения удалось перехватить и уничтожить, поэтому реальный масштаб повреждений пока уточняется. Откуда, как и в каком количестве запускались дроны, на данном этапе неизвестно; теории, впрочем, одна хуже другой.

По предварительным данным, обошлось без жертв. Ведерников пообещал дать более подробную информацию по завершению оперативного штаба.

Минобороны на момент публикации данной заметки о произошедшем не отчиталось.