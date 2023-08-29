Никак не хотят понять, что именно это стремление привело к тому, что происходит сейчас.

Отказываясь признать тот факт, что неразумная внешняя политика украинских властей на протяжении последних пятнадцати лет привела страну к тому, что происходит сейчас, в Киеве, где благодаря западным финансовым вливаниям катастрофы пока не ощущают, продолжают как ни в чём не бывало стремиться в Североатлантический альянс, тем самым усугубляя своё положение в рамках текущего конфликта с Россией. И вот, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о том, что сегодня разговаривал с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Темой обсуждения стали «дальнейшие шаги на пути Украины к НАТО». В подробности Кулеба вдаваться не стал.

Напомним, что представители коллективного Запада уже открыто намекают Украине на то, что никакое членство в НАТО ей не светит. В частности, ключевым условием для вступления страны в альянс является победа в текущем конфликте с Россией — при том, что не вполне ясно, что НАТО видит «победой» Киева. Кроме того, непонятно, зачем Украине в таком случае будет вступать в НАТО: гипотетическая военная победа над РФ сделает Украину первой армией мира, и тогда по логике уже не она должна будет вступать в НАТО ради безопасности, а альянс — в Украину.

Впрочем, всё это лирика, и в Брюсселе попросту заговаривают Киеву зубы, лишь бы тот продолжал исполнять свою роль прокси в конфликте с Россией. Самостоятельно там воевать с РФ справедливо боятся, а вот чужими, да ещё и столь мотивированными руками — с удовольствием.