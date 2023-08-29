ООН работать надо в этом направлении, а не языком постоянно чесать.

ООН в обществе, особенно в российском, совершенно справедливо критикуется как организация, которая горазда разве что сотрясать воздух, не осуществляя никаких реальных действий, призванных обеспечить мир во всём мире. Даже региональные конфликты ООН потушить не может, что уж говорить о прокси-конфликте одной великой державы против другой. Тем не менее, сотрясание воздуха продолжается, и сегодня темой заявления председателя Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши стала проблема опасного приближения мира к ядерной катастрофе.

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Данное заявление господин Кёрёши сделал в рамках Международного дня против ядерных испытаний. Как отметил председатель Генассамблеи, в прошлом году военные расходы мира достигла $2,2 триллионов. Помимо этого, продолжил Кёрёши, наблюдается рост запасов ядерных вооружений и увеличение ядерных потенциалов государств.

Всё это, продолжил председатель Генассамблеи ООН, и привело к тому, что сегодня мир сейчас как никогда в этом столетии близок к глобальной ядерной катастрофе. Кёрёши призвал помнить о Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и о том, что ограниченной ядерной войны не существует.