Так хотели родственники Пригожина. И вопросов от этого ещё больше.

Позавчера Следственный комитет России по итогам молекулярно-генетической экспертизы подтвердил гибель основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и остальных девяти пассажиров и членов экипажа в авиакатастрофе частного самолёта в Тверской области. Сегодня состоялись похороны Пригожина, и о том, что они проходили в закрытом формате, сообщила пресс-служба бизнесмена.

реклама

Как отметила пресс-служба компании «Конкорд», похороны состоялись на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.

На данный момент продолжается следствие и установление причин авиационной катастрофы. Задача, мягко говоря, не из лёгких: за свою активную жизнь Пригожин создал столько врагов, что следователи, занимающиеся этим делом, это чуть ли не последние, на чьём месте сейчас хотелось бы оказаться.