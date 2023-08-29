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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Пресс-служба Пригожина сообщила о состоявшихся в закрытом формате похоронах основателя ЧВК «Вагнер»
Так хотели родственники Пригожина. И вопросов от этого ещё больше.

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Позавчера Следственный комитет России по итогам молекулярно-генетической экспертизы подтвердил гибель основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и остальных девяти пассажиров и членов экипажа в авиакатастрофе частного самолёта в Тверской области. Сегодня состоялись похороны Пригожина, и о том, что они проходили в закрытом формате, сообщила пресс-служба бизнесмена.

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Как отметила пресс-служба компании «Конкорд», похороны состоялись на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.

На данный момент продолжается следствие и установление причин авиационной катастрофы. Задача, мягко говоря, не из лёгких: за свою активную жизнь Пригожин создал столько врагов, что следователи, занимающиеся этим делом, это чуть ли не последние, на чьём месте сейчас хотелось бы оказаться.

#россия #чвк "вагнер"
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