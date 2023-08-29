От этих действий, считает глава МИД Венгрии, хуже именно самой Европе — она слабеет.

В Европе осталось крайне немного политиков, которые в первую очередь думают об интересах своих собственных государств, а не об интересах заокеанского суверена, ради которых Евросоюз жертвует своим собственным благополучием и обороноспособностью. Два исключения — это Венгрия и Сербия, причём официальный Будапешт позволяет себе очень резкие и прямо противоречащие официальной европейской информационной повестке заявления.

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О том, что о текущем конфликте на Украине и уровне вовлечённости Европы в него думает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, мы все прекрасно знаем, и примерно такого же мнения придерживается венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, который сегодня раскритиковал Евросоюз за его действия последних полутора лет.

По словам Сийярто, вследствие своей политики в настоящее время ЕС находится «в очень плохой форме» и постоянно теряет «свою силу», а также находится в наиболее тяжёлом состоянии в плане безопасности, энергетики и экономики, чем когда-либо в прошлом.

Глава МИД Венгрии раскритиковал поставки ЕС оружия на Украину, поскольку добиться мира на европейском континенте таким способом невозможно, а также обвинил Брюссель в саморазрушительной санкционной политике, следствием которой стал выход Китая на второе место в мире по ВВП (на самом деле, по ВВП по паритету покупательной способности, то есть, по более справедливой статистике, Китай уже давно на первом месте в мире).

Сийярто возложил надежды на то, что в Европарламенте всё же состоятся выборы, и по их итогу в руководство ЕС придут новые люди. Ну, а надежда, как известно, умирает последней. Тем временем в европейских странах набирают популярность оппозиционные партии: в частности, в Германии второй по популярности партией стала «Альтернатива для Германии», предлагающая взвешенный, суверенный путь развития страны, и надо понимать, что эта тенденция будет только развиваться.