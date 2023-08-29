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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Российскую делегацию на саммите G20 в Индии будет возглавлять Лавров
Президент остаётся в стране, имея более важные дела.

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О том, что Владимир Путин предпочитает в этот важный для страны период находиться на месте и уделять внимание специальной военной операции, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, намекая на то, что глава государства не поедет на саммит G20 в Индии в следующем месяце, упоминал ещё на прошлой неделе. Что ж, сегодня в этом вопросе была поставлена точка: по поручению Путина российскую делегацию на G20 возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Он же, напомним, возглавлял российскую делегацию на саммите G20 в прошлом году, и на саммите БРИКС в текущем году.

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Саммит G20 пройдёт с 9 по 10 сентября в Нью-Дели. Западная пресса рассчитывала, что в рамках этого саммита западному политическому руководству впервые с момента начала Россией специальной военной операции на Украине удастся побеседовать с Путиным, но не сложилось. Беседовать, если такое желание и впрямь возникнет, будут с Лавровым.

«Группа Двадцати» (G20) представляет собой клуб двадцати крупнейших экономик. В отличие от «междусобойчика» G7, в G20 принимают участие все имеющие значение государства мира, и монополии на информационную повестку в её рамках у коллективного Запада нет и быть не может.

#россия #политика #g20
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