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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Кремле заявили, что присутствие Путина на похоронах Пригожина не предусматривается
Потому что родным и близким решать.

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Позавчера, 27 августа, Следственный комитет России по итогам молекулярно-генетической экспертизы подтвердил, что тела погибших на прошлой неделе в катастрофе частного самолёта в Тверской области соответствуют трём членам экипажа и семи пассажирам, указанным в опубликованном Росавиацией списке. Поскольку в списке были Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин из ЧВК «Вагнер», надо понимать, что их гибель также официально подтверждена.

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Поскольку президент России Владимир Путин в целом тепло отозвался о Пригожине и о его роли в российской истории, напомнив, что знал его с начала 1990-х, журналисты предположили, что глава государства будет участвовать в похоронах куратора ЧВК «Вагнер». Но на самом деле таких планов нет: как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, информацией о похоронах Пригожина в Кремле не располагают, и присутствие Путина на них не предусматривается.

Как уточнил Песков, решение относительно похорон принимают родные и близкие, и что-то говорить без их согласия в Кремле не могут.

Что стало причиной авиакатастрофы самолёта, на котором в нарушение своих же правил летело фактически всё руководство ЧВК «Вагнер», неизвестно. Следствие продолжается.

#россия #чвк "вагнер"
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