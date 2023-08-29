Дело было на Донецком направлении.

Хотя ВС РФ в прошлом году активно работали на пресечение работы железных дорог на Украине, нанося удары то по тяговым подстанциям, то непосредственно по распределительным подстанциям, данная работа была брошена на полпути и не завершена. Как итог, доставка боеприпасов, техники и личного состава ВСУ по железной дороге на линию боевого соприкосновения продолжается. И лишь время от времени Минобороны публикует кадры уничтожения непосредственно прибывших на станцию разгрузки эшелонов с военной техникой и аммуницией. Сегодня было опубликовано свежее такое видео.

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Действие на опубликованных кадрах разворачивается на Донецком направлении линии боевого соприкосновения — без конкретики. Прибытие эшелона на станцию разгрузки было зафиксировано средствами объективного контроля, после чего расчёту ракетного комплекса наземного базирования был отдан приказ на уничтожение эшелона.

Как уточняет Минобороны, в результате ракетного удара уничтожены железнодорожные вагоны с боеприпасами для артиллерии, а также до десяти единиц военной техники ВСУ.