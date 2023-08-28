Им был склад. Большой и важный.

Сегодня ночью в тематических группах в социальных сетях стали появляться сведения о ракетных ударов в Полтавской области, а также о взрывах в Кривом Роге. Спустя несколько часов из официальной сводки Минобороны России стало известно, какую цель имел под собой этот ракетный удар.

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Согласно официальной информации, в результате применения крылатых ракет морского базирования был поражён «склад авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ», тем самым цель удара была достигнута.

В районе какого населённого пункта располагался поражённый склад, не уточняется. Видимо, в Минобороны считают, что для подробностей нам достаточно и сведений из третьих источников.

Ракетные, беспилотные и бомбовые удары по объектам военной инфраструктуры Украины наносятся вот уже полтора года, причём с особой активностью — с начала мая этого года. Всё это недвусмысленно свидетельствует об уровне милитаризации страны, и сколь труден и длителен путь к добавлению к этому слову приставки «де-», особенно, когда весь блок НАТО активно подбрасывает дрова в этот костёр.