Они пока не проглядываются.

С 19 июня Россия больше не участвует в так называемой «зерновой сделке». Как и предполагалось, Украина использовала продовольственный коридор для массового завоза оружия, поэтому когда стало ясно, что страны коллективного Запада выполнять обязательства договора перед Россией не собираются, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, во многом ради которого эта сделка и продлевалась, успешно переизбран, дальнейшего смысла в её продлении не стало. На следующий же день Россия начала наносить сокрушительные удары по объектам портовой инфраструктуры Украины, так что на сегодняшний день сделка, если не учитывать одиночные следующие по Дунаю суда, не функционируют.

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Тем не менее, разговоры о «зерновой сделке» не прекращаются, и политическому руководству России регулярно задают на эту тему вопросы. Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перспективы возобновления «сделки» зависят от того, будет выполняться российская часть договорённости или нет. И речь идёт не о словах коллективного Запада о готовности к их выполнению, а непосредственно о действиях, причём сначала должны последовать действия, и только после этого РФ подумает над возвращением к обеспечению вывоза украинского зерна. Правда, откуда этот вывоз будет осуществляться, учитывая массированные ракетные удары ВС РФ по портовой инфраструктуре Украины, непонятно.

Напомним, что в требования России к коллективному Западу входило, в общем-то, банальное смягчение санкций: российским судам должно быть позволено использовать европейские порты, должны быть возобновлены поставки сельскохозяйственного оборудования и запчастей к ним, а также должен быть восстановлен доступ к SWIFT у «Россельхозбанка». Понятно, что политически коллективный Запад к таким решениям пока не готов. Ну, значит, будем ждать, пока эта готовность не появится. Правда, чем дольше там изображают твёрдость своей позиции, тем меньше смысла во всех этих действиях, но всё же — договор есть договор. К сожалению, с политическим руководством коллективного Запада он перестал стоить даже бумаги, на которой написан.