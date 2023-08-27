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Редакция
События в мире Михаил Андреев
БРИКС не поменяет название после расширения — глава МИД ЮАР
Иначе так можно далеко зайти со всякими аппетитными АБРИИКОЕЭССами.

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Количество вступивших и желающих вступить в группу БРИКС столь внушительное, что если переименовывать эту организацию по тому же принципу, по которому она первоначально обретала своё название, то получится тот ещё длиннющий и запутанный ребус. Многие уже предлагают переименовать БРИКС после расширения в начале 2024 года в «аппетитненький» АБРИИКОЕЭСС по первым буквам названий стран-участниц, но, как мы понимаем, 1 января 2024 года произойдёт только первая волна расширения, за которой очень быстро последуют и другие. Как результат, городить столь длинную аббревиатуру никто, естественно, не станет.

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Пока что конкретного решения нет, но наледи Пандор, глава МИД ЮАР, страны, принимавшей саммит БРИКС на этой неделе, заявила, что вряд ли группа поменяет своё текущее название после расширения. Замысел, по всей видимости, заключается в том, чтобы обозначить «ядро» организации, с которой всё начиналось. Да и в целом не стоит забывать, что англоязычная аббревиатура организации — BRICS — созвучна со словом «bricks» (кирпичи), что в дополнение ко всему прочему ещё и символично: кирпичики собираются в некий мощный конструкт, который будет работать сообща и с учётом взаимных интересов.

На сегодняшний день в БРИКС пять государств — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. С 1 января 2024 года к ним присоединятся Саудовская Аравия, Иран, Эфиопия, Египет, ОАЭ и Аргентина. Таким образом, на долю БРИКС будет приходиться примерно 35 % мирового ВВП по ППС, почти половина всего населения, и, что немаловажно, крупнейшие производители нефти и газа — ресурсов, без которых, как бы кому ни нравилось изображать обратное, современная экономика невозможна.

#политика #экономика #брикс
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