По крайней мере, молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила соответствие личностей погибших тем, что были в списке.

В середине этой недели в Тверской области произошла авиакатастрофа частного самолёта, унесшая жизни десяти человек, в том числе руководителей ЧВК «Вагнер» в лице Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Сразу на месте происшествия стали работать следственные группы, а тела погибших по понятной причине невозможности их визуального опознания были отправлены на молекулярно-генетические экспертизы.

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И вот, проведение этих экспертиз сегодня было завершено. Как сообщил Следственный комитет России, личности всех погибших установлены — они соответствуют заявленному в полётном листе списку. Иными словами, Следственный комитет подтвердил, что в катастрофе погибли и Пригожин, и Уткин: напомним, что эти фамилии числились в опубликованном Росавиацией списке пассажиров потерпевшего катастрофу частного самолёта.

Президент России Владимир Путин, комментируя на днях произошедшее, заявил, что расследование будет проведено полностью и до конца. В этой ситуации последние, кому хотелось бы завидовать, это следователи: дело крайне резонансное, а количество врагов, в том числе крайне могущественных, которых нажил Пригожин за время своей профессиональной деятельности, превышает все мыслимые пределы, так что докопаться до истины будет крайне сложно.