Игра во взаимные обвинения продолжается.

Результаты так называемого контрнаступления, которое через неделю перешагнёт за три месяца, уже привели к обмену обвинениями в Киеве, Вашингтоне и Брюсселе. Запад обвиняет Украину в отклонении от рекомендаций, Украина, в свою очередь, обвиняет Запад в запоздалых поставках оружия. Ко второй версии сегодня присоединился посол Украины в Германии Алексей Макеев.

реклама

По словам Макеева, нерешительность, проявленная Западом в плане военных поставок, привела к тому, что у России было много времени на создание укреплений и оборонительных линий. Как отметил посол, затянувшаяся подготовка и оснащение украинских «ударных бригад» позволила России «забаррикадироваться».

Между тем министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что «контрнаступление» идёт по плану, согласованному с западными «партнёрами» Киева. На всякий случай отметим, что изначальным планом наступления был прорыв российской обороны со стремительным выходом к Токмаку, затем к Мелитополю, и, наконец, с отсечением сухопутного коридора ВС РФ в Крым. Как это должно было сработать, неясно, но презентации в PowerPoint явно выглядели убедительно.