Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил гаубицу M777 ВСУ, вызвав сильный пожар боекомплекта
Не рвалось, как фейерверк, конечно, но сгорело дотла.

реклама

Дроны-камикадзе «Ланцет» продолжают набивать статистику, ежедневно поражая значительное количество военной техники ВСУ. К сегодняшнему дню количество только выложенных в Сеть уникальных кадров поражения той или иной техники перевалило за шестьсот, и одним из них стали появившиеся сегодня кадры уничтожения замаскированной гаубицы M777 американского производства на правом берегу Херсонской области неподалёку от посёлка Зеленовка.

реклама

Кадры примечательны тем, что несмотря на перманентную угрозу удара «Ланцетами» артиллеристы ВСУ не располагают боекомплект на удалении от гаубицы, в результате чего этот боекомплект «схватывается» от удара барражирующим боеприпасом и начинает полыхать.

Отметим, что активное насыщение российских находящихся на линии боевого соприкосновения войск дронами «Ланцет» стартовало примерно в начале этого года. С момента начала специальной военной операции выпуск «Ланцетов» нарастили в пятьдесят раз, и масштабирование их производства продолжается.

#россия #украина #боевые действия #"ланцет"
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Посол Украины в Германии назвал причину проблем с «контрнаступлением» ВСУ
СК РФ подтвердил, что среди погибших в авиакатастрофе в Тверской области был Евгений Пригожин
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Экипажи Су-34 управляемыми ракетами Х-35 уничтожили целый дивизион ЗРК С-300 украинской армии
18
Как применение Украиной истребителей F-16 изменит ход СВО: здесь есть, чего опасаться
3
ТОП-12 мифов о материнских платах для компьютеров
13
Devil May Cry 5: немного о последней игре знаменитой серии
+
Апгрейд длиной в 4 года, или Как сделать из компьютера школьника - игровой компьютер школьника
+
Почему видеокарта – это лучшее средство для борьбы с осенней депрессией, а AMD навевает тоску
22
Оживляю MSI 970A-G46 после неудачной прошивки BIOS
6
Все, что нам известно про S.T.A.L.K.E.R. 2 на текущий момент
6
Разоблачение якобы русского хакера Empress, правда или вымысел
8
Да что ты такое - разбираю Lenovo H515
2

Сейчас обсуждают

REY_B_
13:43
Ну так расскажите нам, где "чудо-прорывы" прошлого? Майнинг... Метавселенные... NTF... Облачные вычисления.... Облачные игры.... - Сдаётся мне, что и генеративный ИИ там же будет.
NVIDIA вполне по силам увеличить серверную выручку в четыре раза
scroooge
13:40
Зелот писал, просто выбрал дорогое. Чего ты ожидал?
Собираю игровой ПК под разгон за 750 000р для очень богатых геймеров - когда торг неуместен
valderm
13:39
проблемы индейцев шерифа не волнуют...
Краткий тест Athlon II X4, или сказ о (не)нужности L3-кэша
scroooge
13:37
Ух ты, зелот вернулся?
Собираю игровой ПК под разгон за 750 000р для очень богатых геймеров - когда торг неуместен
Aslan Heroes
13:36
Буданов правильно говорит, но он просто не может произнести в слух что это речь про Украину. Иначе он станет оператором леопарда со всеми вытекающими последствиями, хотя впрочем необязательно, может п...
Формула 1 возвращается на экраны, на этот раз с Брэдом Питтом
Genry
13:35
"Пользователи перестали использовать магнитную ленту для хранения данных так давно, что многие из тех, кто читает эту новость, вероятно, даже не знают, что это такое." - кого автор решил на..хлобучить...
IBM выпустила накопитель на магнитной ленте емкостью 50 ТБ
Алексей Каверин
13:34
Хрюкни ещё разок, кастрюлька
Экипажи Су-34 управляемыми ракетами Х-35 уничтожили целый дивизион ЗРК С-300 украинской армии
scroooge
13:30
Может наоборот пусть расширяются и всех переманивают, а вто пусть сухари жуёт?
Yeston выпустила видеокарты Radeon RX 7800 XT/RX 7700 XT SAKURA с белой печатной платой
REY_B_
13:29
А две по 5, в SLI? - Тогда это давало в высоких разрешениях почти х2 производительности. В низких понятно упиралось в процессор. https://fcenter.ru/online/hardarticles/videos/26487-Dva_GeForce_GTS_250...
GeForce GTS 250 за 500 рублей проверили в играх — GTA V, CS:GO и хиты прошлого летают с высоким FPS
Dimkovski
13:22
Ухахахаха...,охлад говно, память говнище, видеокарта гамнецо, SSD херота
Собираю игровой ПК под разгон за 750 000р для очень богатых геймеров - когда торг неуместен
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем