Не рвалось, как фейерверк, конечно, но сгорело дотла.

Дроны-камикадзе «Ланцет» продолжают набивать статистику, ежедневно поражая значительное количество военной техники ВСУ. К сегодняшнему дню количество только выложенных в Сеть уникальных кадров поражения той или иной техники перевалило за шестьсот, и одним из них стали появившиеся сегодня кадры уничтожения замаскированной гаубицы M777 американского производства на правом берегу Херсонской области неподалёку от посёлка Зеленовка.

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Кадры примечательны тем, что несмотря на перманентную угрозу удара «Ланцетами» артиллеристы ВСУ не располагают боекомплект на удалении от гаубицы, в результате чего этот боекомплект «схватывается» от удара барражирующим боеприпасом и начинает полыхать.

Отметим, что активное насыщение российских находящихся на линии боевого соприкосновения войск дронами «Ланцет» стартовало примерно в начале этого года. С момента начала специальной военной операции выпуск «Ланцетов» нарастили в пятьдесят раз, и масштабирование их производства продолжается.