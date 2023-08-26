А Россию пугает или нет, господин зампред Совбеза?

Активные боевые действия на Украине теперь уже с непосредственным участием российской армии продолжаются вот уже полтора года. Конца-края этому конфликту, несмотря на то, что уже даже в западной прессе постоянно публикуются статьи, рассказывающие о нерешаемых проблемах Украины, не видно, поскольку киевское политическое руководство загнало себя в ловушку пропаганды, подпитываемой пусть и сокращающимися, но всё же регулярными поставками вооружений со стороны коллективного Запада.

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В затягивании этого конфликта, учитывая его интенсивность, нет ничего хорошего: гибнут люди, а украинская экономика уже даже к этому моменту разрушена до такой степени, что полностью и во всех аспектах зависит от финансовых вливаний с Запада, у которого и без того накапливаются проблемы, решить которые даже в среднесрочной перспективе невозможно.

Тем не менее, главного бенефициара данного конфликта — Соединённые Штаты — затягивание боевых действий на Украине нисколько не пугает. Таким мнением поделился зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС и RT. По словам Медведева, которые, в общем-то, ни для кого открытием не являются, США, вернее, американские компании и военно-промышленный комплекс, активно зарабатывает и развивается, получая огромное количество заказов. В связи с этим в Вашингтоне, продолжает Медведев, заинтересованы в затягивании этого конфликта, и их это совершенно не беспокоит, поскольку боевые действия идут где-то далеко и, самое главное, в этом конфликте не гибнут американские солдаты.

Значит ли это, что России надо делать всё возможное, чтобы побыстрее закончить этот конфликт на своих условиях, не помогая США обогащаться в том числе за свой счёт, неясно. Логика подсказывает, что да, но логика и политика — вещи нечасто совпадающие.