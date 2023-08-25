У президента полно дел в стране.

В сентябре в Нью-Дели пройдёт саммит G20, в рамках которого глава российского государства, в теории, мог бы впервые после начала специальной военной операции лично встретиться с главами стран коллективного Запада. Мог бы, да не станет: о том, что у Путина нет планов очно принимать участие в саммите, сообщил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Как отметил Песков, у президента сейчас насыщенный график, в котором основное внимание всё же уделяется специальной военной операции, так что сейчас поездка в Нью-Дели на саммит G20 на повестке дня не стоит.

Кто поедет вместо Путина, неизвестно, но, скорее всего, отдуваться предстоит вновь министру иностранных дел Сергею Лаврову, который уже возглавлял российскую делегацию на прошлогоднем саммите G20, а также на днях — на саммите группы БРИКС.