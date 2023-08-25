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Редакция
События в мире Михаил Андреев
СК РФ: на месте крушения самолёта в Тверской области найдены и изъяты бортовые самописцы
Процесс идёт.

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Бортовые самописцы, или, как их ещё называют, «чёрные ящики», являются одними из главных улик, которые ищутся на местах крушения авиационной техники. В «чёрные ящики» записываются показания приборов, а также переговоры лётчиков и диспетчеров, и во многом эти данные могут дать ответ на вопрос о причинах того или иного авиационного происшествия. Следственный комитет России, который сейчас ведёт дело по факту крушения самолёта в Тверской области, на борту которого пассажиром числились Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин из ЧВК «Вагнер», сообщил о том, что бортовые самописцы обнаружены и изъяты.

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Согласно свежему новостному материалу от Следственного комитета, в рамках первоначальных следственных действий на сегодняшний день найдены тела десяти погибших, и для установления их личностей проводятся молекулярно-генетические экспертизы.

Параллельно продолжается осмотр места катастрофы и собираются предметы и необходимая следствию документация.

Вопросов в данном происшествии очень много, и перед следователями сейчас стоит тяжелейшая и ответственная задача — разобраться в произошедшем и доложить всё как есть.

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