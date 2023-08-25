И комментарии здесь излишни.

На Украине на протяжении многих лет борются со своим собственным прошлым, пытаясь делать вид, что государство в 1991 году возникло не как осколок большой цивилизации, а как нечто полностью самостоятельное и самодостаточное как в экономическом, так и в историческом плане. В этой связи на Украине массово уничтожаются памятники и любые другие аспекты, связывающие страну со своей «матерью» — Россией/СССР. То, что невозможно уничтожить по причине монументальности и размеров, меняют, исходя из действующей политической повестки.

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Так, в этом месяце изменениям подвергся монумент «Родина-мать» в Киеве, на щите которой ранее находился герб СССР, а с недавних пор — герб Украины. Всё бы ничего, но киевские власти решили пойти дальше и сшили для «Родины-матери» гигантский сарафан, в который и приодели монумент.

Как уже отметили ехидные комментаторы, данное облачение визуально напоминает смирительную рубашку или даже саван/кафан, в который облачают тело покойного. Граждане не отказывают себе в желании придать данному событию некий мрачный символизм, который явно не подразумевали те, кто принимали решение о данном «наряде». Что, впрочем, идеально характеризует уровень дальновидности и планирования последних.