Путин выразил соболезнования родственникам погибших и отметил личность Пригожина и его роль в деле продвижения российских интересов за рубежом.

С того момента, как в Сети вчера вечером появились новости о крушении в Тверской области частного самолёта, на котором, по данным Росавиации, пассажиром числились Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, руководители ЧВК «Вагнер», многие патриотично настроенные граждане России приняли защитную позицию и стали заявлять, что Пригожина на борту не было, что это многоходовочка или инсценировка. К сожалению, трагедия унесла жизнь бизнесмена и «лица» ЧВК «Вагнер», в этом теперь, после того, как комментарий на данную тему дал президент России Владимир Путин, не может быть сомнений.

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Глава государства выразил соболезнования родственникам погибших и отдельно коснулся личности Пригожина. Путин напомнил, что знал Пригожина ещё с начала 1990-х и назвал его талантливым человеком сложной судьбы, у которого в жизни были ошибки, но при этом он всегда добивался требуемых результатов, причём как лично для себя, так и в рамках работы на общее дело — как это, в частности, было во время участия ЧВК «Вагнер» в специальной военной операции.

Следственный комитет, добавил Путин, ведёт расследование авиакатастрофы, и заверил, что оно будет проведено в полном объёме и доведено до конца.