Где, что за центр принятия решений, сколь сильно поражён — догадываемся сами.

Ночью на Украине, как уже практически каждую ночь, было неспокойно: во многих областях звучала тревога, а мониторинговые службы ВСУ (по сути, конечно, речь идёт о разведывательной инфраструктуре НАТО) предупреждали о готовящемся ракетном ударе. Так оно, собственно, и произошло, и итогом ракетного удара стало поражение одного из центров принятия решений ВСУ, о чём сообщило российское оборонное ведомство.

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В подробности Минобороны традиционно не вдаётся, имея на то, по всей видимости, объективные причины, но от всевидящего ока Сети ничего не скроешь: с мест сообщается, что удары были нанесены по целям в Днепропетровске и Запорожье. В Днепропетровске, судя по разлетевшимся по Сети утром кадрам, был уничтожен крупный железнодорожный узел, а также здание автовокзала.

Учитывая, что Днепропетровск является логистическим хабом, с которого затем техника и личный состав перебрасываются практически на всю линию боевого соприкосновения, уничтожение транспортной инфраструктуры является законной военной целью. Ответ на вопрос «Почему удар нанесён только сейчас?» мы узнаем когда-нибудь в будущем. Или не узнаем.