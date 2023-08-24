Судя по всему, ключевые новости саммита БРИКС будут оглашены уже сегодня под занавес.

В ЮАР продолжается саммит БРИКС, и, естественно, в один день и в один час все наиболее интересные заявления в его рамках делаться не будут. Новости растянут на весь срок саммита, который оканчивается сегодня, 24 августа, и, по всей видимости, наиболее важные известия будут оглашены тоже сегодня. Ну а пока министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор как представитель принимающей саммит стороны сообщила, что страны-члены группы согласовали принципы расширения организации и приняли соответствующий документ, в котором описаны основные процессы.

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Подробностями, по словам главы южноафриканского внешнеполитического ведомства, поделятся ближе к концу саммита.

На сегодняшний день БРИКС состоит из пяти государств — Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики — а в членстве в данном объединении заинтересованы ещё свыше двадцати государств так называемого Глобального Юга.

На БРИКС возлагаются большие надежды в деле построения нового миропорядка, при котором государства, иллюзорно до сих пор мнящие себя гегемонами, больше не смогут навязывать на других свою волю.