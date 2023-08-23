Потому что ну очень уж эффективное оружие получилось.

Дрон-камикадзе «Ланцет» стал одним из тех вооружений, которые реально изменили ход конфликта на Украине. Данные барражирующие боеприпасы запускаются из относительно безопасной локации, и в промышленных количествах уничтожают военную технику ВСУ, которые сейчас уже почти полностью зависят от поставок с Запада. «Ланцет» уже стал одним из символов всей специальной военной операции, и кусочек этой славы захотели оттяпать в Киеве.

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Так, украинские СМИ сообщают, что ВСУ заказали конструкторским бюро разработку своего аналога «Ланцета», которому намереваются дать название «Перун». Сейчас, как сообщается, идёт «масштабирование проекта», что бы ни скрывалось под этим словосочетанием в украинских реалиях.

Кто, где, как, из чего и, что самое главное, на какие деньги собирается производить «Перуны», не уточняется. По всей видимости, в Киеве всерьёз полагают, что коллективный Запад будет бесконечно обеспечивать все военные потребности Украины, ведь важно понимать, что разработка новых средств поражения, их проверка и приём на вооружение — это процесс, который занимает годы. Есть ли эти годы у Киева — вопрос открытый.