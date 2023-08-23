О приёме новых членов в объединение пока не сообщалось.

На сегодняшний день в очередь на вступление в БРИКС выстроились больше двадцати государств, многие из которых являются крупными региональными державами. То, что группа будет расширяться, очевидно, и если это произойдёт не в этом году, то в обозримой перспективе — точно. Сейчас в ЮАР проходит саммит БРИКС, и все лидеры состоящих в данной организации государств уже выступили в поддержку расширения данного объединения.

реклама

В частности, за расширение БРИКС выступили премьер-министр Индии Нарендра Моди, поддержку этому решению высказал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, оказывать содействие в принятии новых членов пообещал президент России Владимир Путин, а общую поддержку этому решению высказал глава Китая Си Цзиньпин.

Саммит БРИКС в ЮАР стартовал вчера и будет проходить до завтрашнего дня, 24 августа, включительно. Пока что никаких прорывных заявлений в рамках саммита сделано не было.