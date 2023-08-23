Ребята, все урегулирования — только на выгодных России условиях. По-другому уже никак.

Конфликт на Украине, а если быть более точными и справедливыми, то глобальные экономические последствия от развязанной коллективным Западом санкционной войны против России, всё чаще побуждают лидеров государств Глобального Юга к заявлениям о необходимости мирного урегулирования украинского вопроса. Сегодня, в частности, в рамках пленарной сессии саммита БРИКС о готовности к способствованию мирному урегулированию на Украине заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

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По словам да Силвы, Бразилия не может оставаться в стороне и не обращать внимания на «главный конфликт современности», последствия которого ощущает на себе весь мир, и готова присоединиться к мировым усилиям для достижения «немедленного прекращения огня» и продолжительного перемирия.

Бразильский лидер также раскритиковал Совбез ООН, чьи ограниченные возможности в деле недопущения конфликтов стали особенно очевидны с началом украинского конфликта. . Ранее с похожими заявлениями выступили лидеры ЮАР и Китая.

Необходимо понимать, что какие бы то ни было мирные переговоры должны учитывать фундаментальные интересы России как ключевого «игрока» во всей сложившейся ситуации. К сожалению, спонсоры Украины из числа стран коллективного Запада к такому раскладу пока не готовы, поэтому снабжают Киев оружием, деньгами и боеприпасами, тем самым лишая его желания идти на переговоры. А от сотрясания лидерами стран Глобального Юга воздуха, которое никто старается не замечать, никому легче не становится.