Уничтожение портовой инфраструктуры Украины продолжается, но мира в Киеве по-прежнему не хотят.

Не проходит практически ни дня без ракетных и/или беспилотных ударов ВС РФ по объектам на территории Украины. Удары преследуют разные цели и отличаются по своим масштабам, но в конечном счёте они всегда достигают своих целей. И если кадры с последствиями ударов простым гражданам Украины строго-настрого запрещено снимать и выкладывать в Сеть, то непосредственно украинским властям и СМИ компрометировать работу своей противовоздушной обороны почему-то можно. В частности, с подачи украинских СМИ сегодня утром в Сети появились кадры последствий удара по портовой инфраструктуре города Измаил в Одесской области.

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Инфраструктура Измаила активно используется для речной транспортировки украинского зерна в ЕС по Дунаю. Как известно, после окончания действия «зерновой сделки» и её непродления со стороны РФ, российская армия стала наносить методичные массированные удары по портовой инфраструктуре Украины, преследуя этим две цели: срыв поставок оружия пот прикрытием «зерновой сделки», а также отрезание Киева от одного из последних источников дохода, который страна тратит, как мы прекрасно понимаем, отнюдь не на мирные инициативы.

К сожалению, методичное уничтожение украинской инфраструктуры нисколько не способствует желанию Киева начинать мирные переговоры, исходя из реалий текущего конфликта. Вместо этого продолжают звучать мантры о «выходе на границы 1991 года», «формуле Зеленского», подразумевающей, в своей сути, безоговорочную капитуляцию России, и прочие сказки. Увы, комментировать тут уже давно нечего.