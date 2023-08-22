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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Иран представил ударный дрон Mohajer-10, способный работать сутки и нести 300 кг полезной нагрузки
Полезная нагрузка в данном контексте — это понятно, что.

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За последние полтора года многие россияне, до этого не особо интересовавшиеся тем, что происходит за пределами их сферы интересов, с удивлением для себя узнали, что в Иране имеется внушительный военно-промышленный комплекс, в том числе выпускающий беспилотные летательные аппараты, то есть, те виды вооружений, в которых Россия по совокупности причин только сейчас нагоняет конкурентов. Понятно, что будущее не только за беспилотными летательными аппаратами, но и за беспилотной военной техникой в целом, а также за созданием роботов-штурмовиков. То, что совсем недавно было научной фантастикой, стремительно становится реальностью.

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Но это лирика. А текущая заметка — о том, что Иран представил крупный ударный беспилотник Mohajer-10, о чём передаёт иранское новостное агентство ISNA. На данный момент известны только самые базовые характеристики дрона: может развивать скорость до 210 км/ч, нести до 300 кг полезной нагрузки (читай — вооружений), а также работать в течение суток на запасе топлива в 450 литров.

Рабочая высота Mohajer-10 составляет 7 километров, а радиус действия — 2000 километров. Проще говоря, перед нами полноценный ударный беспилотник в том виде, в котором большинство обывателей и представляют себе данный класс вооружений.

В штатное оснащение Mohajer-10 входят системы РЭБ, а экипироваться дрон может различными вооружениями в зависимости от поставленной боевой задачи. Беспилотник может выполнять как ударные, так и разведывательные функции.

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