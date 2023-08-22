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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Минфина РФ: Страны БРИКС обсуждают создание единой расчётной единицы — альтернативы доллару
Надеемся, с полей саммита БРИКС будут важные новости.

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Сегодня в Йоханнесбурге, ЮАР, стартует саммит группы БРИКС. Российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым уже прибыла, а планета замерла в ожидании важных и ключевых для дальнейшего мироустройства новостей, которые обязательно будут озвучены в рамках этого саммита. Речь в том числе пойдёт о процессе дедолларизации, который страны коллективного Запада, сами того не понимая, многократно ускорили, превратив доллар и евро в санкционное оружие против «неугодных» (коим, как мы понимаем (и, главное, понимают главы государств), может стать кто угодно, в любой момент и под любым надуманным предлогом).

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О том, что страны БРИКС активно обсуждают создание общей альтернативной доллару расчётной единицы, заявил в интервью телеканалу CGTN министр финансов России Антон Силуанов.

По словам главы Минфина, сейчас основной упор идёт на расчёты в национальных валютах стран-членов БРИКС, но возможность создания единой расчётной единицы также обсуждается. Речь при этом, отметил Силуанов, идёт не о создании общей единой валюты для всех членов БРИКС наподобие евро, а именно о расчётной единице, в которой будут выражаться стоимости товаров и услуг, и которая станет своеобразным эталоном для участников объединения.

#политика #экономика #брикс #дедолларизация
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