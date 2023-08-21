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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве рассказали, сколько истребителей F-16 нужно Украине
На самом деле, нужно в разы больше, чем озвучено.

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Вчера днём стало известно, что 19 истребителей F-16 Украине со временем передаст Дания, и ещё N-ное количество пожертвуют Нидерланды. Сколько всего данных истребителей американского производства попадут на Украину, и главное, когда, досконально неизвестно, но факт заключается в том, что этого Киеву в любом случае недостаточно. Сколько истребителей F-16 необходимо ВСУ для того, чтобы восполнить потери и начать активно участвовать в воздушной части текущего конфликта, сегодня сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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По словам Игната, речь идёт о 128 бортах — примерно такое количество необходимо для замены старого авиапарка и для рассредоточения самолётов на разных аэродромах. Последнее, уточняет Игнат, необходимо для оперативного реагирования «на разные вызовы».

На самом деле, конечно, спикер ВС ВСУ значительно преуменьшает потребности Украины в воздушном флоте. В реальности, чтобы склонить чашу весов в свою сторону, Киеву требуются «сотни и сотни» самолётов разного класса, соответствующее количество вспомогательного оборудования и обученный технический персонал вдогонку. И это говорим не мы: об этом заявлял председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, предельно ясно намекая на то, что таких возможностей у коллективного Запада попросту нет, а если бы и были, то процесс передачи самолётов и обучения персонала занял бы много лет.

#россия #украина #боевые действия #f-16 #истребители
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