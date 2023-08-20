В текущих реалиях тема фильма весьма злободневная.

Кинофильм режиссёр Кристофера Нолана «Оппенгеймер», посвящённый жизни и работе руководителя «Манхэттенского проекта» Роберта Оппенгеймера, вышел в удачное для своей тематики время: угроза ядерной войны опять отнюдь не шуточная, поэтому то, как создавалась первая в истории человечества атомная бомба, вызывает у общественности живой интерес. Сегодня уровень этого интереса был измерен в денежном выражении: за месяц проката, стартовавшего 21 июля, «Оппенгеймер» собрал 700 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание Collider.

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Предполагается, что вскоре «Оппенгеймер» обгонит по сборам два других известных кинофильма Нолана — «Начало» и «Интерстеллар», заработавшие $837 млн и $715 млн соответственно.

В наши дни особенно отчётливо заметно, что труд Оппенгеймера и возглавляемой им команды физиков вкупе с последующим появлением ядерного оружия уже в России/СССР обеспечил миру отсутствие глобальных опустошительных конфликтов между великими державами. Собственно, единственная причина, по которой и текущий конфликт на Украине останется локальным и не перерастёт в мировую войну, заключается именно в этом — в страхе перед гарантированным взаимным уничтожением.