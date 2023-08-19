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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Резников заявил, что обучение украинских пилотов на F-16 уже началось
То, что истребители когда-нибудь на Украине появятся — это вопрос времени, и мало кто питает на этот счёт какие бы то ни было надежды.

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Передача Украине истребителей F-16 — это вопрос времени. Иллюзий на этот счёт ни у кого в России нет, вопрос только в количестве готовящихся к передаче самолётов и сроках обучения пилотов. И если первое пока тайна, то вот обучение украинских лётчиков уже началось, о чём заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

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В детали Резников вдаваться не стал, отметив лишь, что процесс начался. Причём речь идёт о подготовке не только пилотов, но и инженеров и техников. Идея заключается в том, чтобы все члены этой команды могли работать вместе и слаженно.

Многочисленные эксперты неоднократно отмечали, что решение о передаче Украине истребителей F-16 исключительно моральное и политическое. К изменениям на поле боя оно по причине своей запоздалости не приведёт.

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