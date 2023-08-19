Выступить с просьбой о вступлении в БРИКС Египет собирается в рамках саммита объединения.

Уже через несколько дней — с 22 по 24 августа — в Йоханнесбурге, ЮАР, пройдёт саммит БРИКС: объединения, на сегодняшний день включающего в себя Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На вступление в БРИКС выстроилась целая очередь из уже более чем двух десятков государств. Одним из них является Египет, и, по всей видимости, в рамках саммита будет принято решение о его присоединении к данной организации. По крайней мере, сегодня на это намекнул председатель Египетского совета по иностранным делам Мухаммед аль-Ораби.

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По словам аль-Ораби, Египет будет участвовать в саммите БРИКС и намерен выступить с просьбой о вступлении в данное экономико-политическое объединение. При этом, по словам дипломата, Каир рассчитывает на поддержку России при одобрении заявки.

Предполагается, что помимо приёма в свой состав новых членов на саммите БРИКС также будет обсуждаться создание собственной резервной валюты. Впрочем, представители стран-членов группы это пока прямым текстом не подтверждают.

В любом случае, на следующей неделе из Йоханнесбурга будет поступать много интересных новостей из мира геополитики, и мы в редакции будем за ними следить.