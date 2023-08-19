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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Украине сообщили о ракетном ударе по «выставке дронов» в Чернигове
Ясное дело, били не для того, чтобы ликвидировать выставочные образцы. А вот зачем — пока вопрос.

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Сегодня днём в Чернигове произошёл взрыв: как сообщают украинские средства массовой информации, ракетным ударом было поражено здание драматического театра, в котором, судя по различным имеющимся в Сети афишам, проходила выставка беспилотников. С какой целью российской армией был нанесён удар по выставке дронов, на данном этапе неизвестно, но очевидно, что целью было явно не уничтожение собранных на выставке образцов, а что-то гораздо более серьёзное — то, на что не жалко потратить ракету. Российское оборонное ведомство между тем удар не подтвердило.

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Непосредственно на Украине после случившегося стали искать виноватых, ведь серьёзные повреждения получил не какой-то барак на окраине города, а историческое здание в его центре.

Вероятнее всего, у ВС РФ появилась проверенная информация о том, что в здание драмтеатра на выставку беспилотников прибыло некое важное лицо, а то и не одно. Работу российской агентурной сети по всей Украине, с подачи которой в значительной степени и происходит наводка российской армии на те или иные объекты, в которых наблюдается скопление требуемых к ликвидации целей, в любом случае списывать со счетов не стоит.

#россия #украина #боевые действия
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REY_B_
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