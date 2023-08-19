Дрон был коптерного типа, а, значит, запускался неподалёку. Требуются действия.

То, что в Россию под видом «беженцев» с Украины проникло огромное количество, как бы это помягче выразиться, недоброжелателей, не является ни для кого секретом. Почему на границе не осуществлялась жёсткая фильтрация беженцев, сейчас уже спрашивать поздно, поэтому приходится как-то бороться с последствиями. А последствия серьёзные: все эти многочисленные пожары, а также запуски беспилотников по объектам в российских регионах — всё это не случайности, а закономерности. Сегодня утром беспилотный летательный аппарат коптерного типа совершил удар по военному аэродрому в Новгородской области, о чём официально сообщило Минобороны России.

реклама

В результате удара, который МО РФ охарактеризовало как террористическую атаку, на аэродроме возникло возгорание на стоянке самолётов. Один самолёт получил повреждение, однако насколько оно серьёзное и как долго займёт восстановление, не уточняется.

Факт применения беспилотника коптерного типа свидетельствует о том, что он запускался, что называется, «на месте» — в Новгородской области, и, возможно, даже в непосредственной близости от аэродрома. К вопросу о том, почему не сработали системы ПВО. Выводы из случившегося обязаны быть сделаны.