Теперь дело за малым: узнать, например, кто реально управляет ЗРК IRIS-T.

Хотя в странах коллективного Запада любят рассказывать сказки о текущем конфликте на Украине и результативности российской армии, но в прямой конфликт с Россией при этом там вступать всё же опасаются. Потому что сказки — это хорошо, если дальше телевизора не заходят, но реальность — вещь страшная. В связи с этим в рамках дискуссии, организованной немецким изданием Augsburger Allgemeine, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу задали вопрос касательно возможного втягивания страны в конфликт на Украине.

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Хотя в странах коллективного Запада любят рассказывать сказки о текущем конфликте на Украине и результативности российской армии, но в прямой конфликт с Россией при этом там вступать всё же опасаются. Потому что сказки — это хорошо, если дальше телевизора не заходят, но реальность — вещь страшная. В связи с этим в рамках дискуссии, организованной немецким изданием Augsburger Allgemeine, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу задали вопрос касательно возможного втягивания страны в конфликт на Украине.

И хотя формально немецких войск на Украине, может, и нет, но немецкоговорящие «наёмники» на стороне Киева, как следует из многочисленных радиоперехватов, представлены, и в совсем не единичных количествах. Кроме того, необходимо ещё разобраться, кто в самом деле управляет теми же в основном немецкими зенитно-ракетными комплексами IRIS-T. Ну и не будем забывать, что Германия втянута в этот конфликт как минимум на уровне поставок вооружений: от нелетальной помощи, стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатомётов до уже упомянутых выше ЗРК IRIS-T, тяжёлых танков Leopard 2, БМП Marder и много чего ещё.