За исключением самых локализованных и бюджетных.

Российский автомобильный рынок, будучи наиболее сильно зависимым от импорта, в отличие от подавляющего большинства других отраслей в полной мере ощутил влияние введённых Западом незаконных односторонних антироссийских рестрикций. Машины, в том числе отечественного производства, взлетели в ценах, а реальный выбор, если не учитывать ещё сильнее подорожавшие параллельно-импортированные европейские иномарки, сузился до российских и китайских автомобилей. При всём этом и без того кусающиеся ценники на отечественные авто продолжают ползти вверх. С сегодняшнего дня, например, в среднем на 1,2—5,3 %, что равняется примерно 20—65 тысячам рублей, подорожали практически все автомобили Lada.

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По минимуму — на 20 тысяч — подорожали автомобили Lada Vesta нового поколения во всех комплектациях кроме самой базовой Comfort. Таким образом, Lada Vesta в чуть более чем базовой комплектации Life теперь обойдётся покупателю в 1,42 млн рублей. Чуть сильнее — на 30 и 40 тысяч рублей подорожали Lada Niva Classic в комплектациях Urban и Black соответственно — до 965 и 984 тысяч рублей. Сильнее всего — на 65 тысяч — подорожала Lada Niva Travel, которая теперь стартует с 1,09 миллиона рублей. Наиболее бюджетный и самый локализованный автомобиль — Lada Granta — при этом не подорожал вовсе.

Понятно, что на фоне ценника, болтающегося в районе 1—1,4 млн рублей, подорожание на 20—65 тысяч выглядит совсем незаметно, но сам факт, учитывая, что машины пока выпускаются без минимально допустимых в наши дни функций, как то автоматической коробки передач и системы электронного контроля устойчивости, рост и без того высоких цен в глазах потребителя выглядит совершенно необоснованным.