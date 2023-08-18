Ключевая модернизация коснулась двигателей. Они теперь мощнее.

Форум «Армия-2023» выполняет взаимодополняющие функции: непосредственно выставочную, где все желающие могут посмотреть на передовые образцы российской военной техники, а также экономическую, ведь в рамках форума заключаются многомиллиардные контракты на военную технику и экипировку российского производства. Модернизированные многоцелевые истребители Су-30СМ2 уже активно передаются в войска, ну а на всеобщее обозрение в рамках экспозиции на форуме «Армия-2023» их выставили впервые.

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В Минобороны уточняют, что ключевым элементом модернизации Су-30СМ2 стал новый двигатель, благодаря которому увеличивается полезная нагрузка, которую способен нести этот самолёт, а также повышается его манёвренность. Су-30СМ2 способен развивать максимальную скорость до 2 125 км/ч.

Су-30СМ2, как и его основная версия Су-30, является многоцелевым истребителем, предназначенным для патрулирования границ, перехвата воздушных целей, нанесения ударов по целям на земле, а также для завоевания воздушного господства.