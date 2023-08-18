Как будто экс-главкома войск США в Европе кто-то будет спрашивать.

На днях Сеть, особенно на Украине, прямо-таки взорвалась от заявления главы офиса Генсека НАТО о том, что Украину можно принять в НАТО в обмен на её территориальные уступки в пользу России. В этой идее отсутствует главный элемент — согласится ли на такой обмен сама Россия как одно из двух (вместе с НАТО) главных действующих лиц в текущем конфликте, а также не уточняется, сколько вообще территорий придётся «сдать» Украине ради того, чтобы в итоге влезть под зонтик Североатлантического альянса.

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Всё это, естественно, лишь слабо соотносящиеся с действительностью теории, однако экс-главнокомандующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес уже успел их раскритиковать. По мнению Ходжеса, подобное предложение опасно для Украины, поскольку Россия, считает Ходжес, не выполняет взятые на себя обязательства.

Что до переговоров, то общественное мнение на Западе разворачивается в пользу их проведения, а вот в России наоборот — ужесточается с каждым днём и с каждым безрассудным террористическим ударом Украины по территории России. Даже в политическом руководстве страны идея о переговорах начинает встречать всё более жёсткую критику: например, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев справедливо отметил, что некоторые «понимают только силу», а глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил, что Россия «выигрывает по всем фронтам» и не нуждается в переговорах.