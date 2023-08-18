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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент Сербии заявил, что Украина не может одолеть Россию даже с западным оружием
А это что, только теперь стало понятно?

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Результаты, вернее, их отсутствие, которые демонстрируют ВСУ в рамках своего «контрнаступления», позволяют тем, кто хотят продолжать контактировать и взаимодействовать с Россией, увереннее заявлять о своей позиции. Вот и президент Сербии Александр Вучич в беседе с изданием PTC заявил, что ситуация на Украине сложилась таким образом, что одолеть Россию в военном плане невозможно даже при применении оружия западного производства.

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Вучич убеждён, что при подготовке «контрнаступления» ставка делалась на то, что ВСУ, экипированные западным вооружением, смогут добиться быстрой и уверенной победы. Но реальность сложилась таким образом, что все расчёты оказались ошибочными.

Будучи человеком, в первую очередь радеющим за свою собственную страну, Вучич отметил, что из-за того, как сейчас проходят боевые действия на Украине, коллективный Запад будет пытаться консолидироваться и «единым фронтом» в политическом плане выступить против России. Из-за этого, считает Вучич, на Сербию будет оказываться усиленное давление из-за её позиции по неприсоединению к антироссийским санкциям.

Напомним, что Вучич неоднократно заявлял, что выдерживать давление Запада Сербия сможет ровно до тех пор, пока это давление не начнёт угрожать национальным интересам Белграда. Винить в этом Вучича, возглавляющего государство, со всех сторон окружённое странами НАТО и прочими недоброжелателями, не стоит, и относиться к реальности надо с пониманием.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #евросоюз #сербия
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