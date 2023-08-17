Всё было по-настоящему.

В рамках интервью президента Беларуси Александра Лукашенко независимой украинской журналистке Диане Панченко в том числе прозвучал вопрос об инициированном Евгением Пригожиным и командирами ЧВК «Вагнер» мятеже имевшем место в июне этого года. Мнения на эту тему у людей разные, и многие наивно, пересмотрев голливудских фильмов, полагают, что это была постановка, одной из целей которой была передислокация «вагнеровцев» в Беларусь с целью создания давления на Украину, Польшу и Литву. Лукашенко полностью исключил возможность постановки относительно произошедшего мятежа.

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Как отметил президент Беларуси, только безумцы могут сказать, что так называемый марш справедливости ЧВК «Вагнер» был постановкой — с такими-то жертвами. Что до передислокации «вагнеровцев» в Беларусь, то это была идея непосредственно Лукашенко, поскольку нужно было искать любой способ как можно быстрее загасить этот мятеж, пока не пролилась кровь и не стало слишком поздно.

Лукашенко уверен, что Россия и так бы справилась с мятежом, пусть даже при необходимости сняла войска с линии боевого соприкосновения, но потери и последствия этого были бы куда хуже, чем в результате того, как был улажен конфликт в июне.

Что до разгоняемых на Украине и на Западе тезисов о том, что в результате мятежа ЧВК «Вагнер» власть Путина стала слабее, то, по мнению Лукашенко, всё ровно наоборот: произошедшие события стали для президента России опытом, и он стал ещё решительнее. На вопрос о том, возможны ли в будущем в России подобные бунты, Лукашенко ответил, что после мятежа ЧВК «Вагнер» другие возможные мятежники задумаются, прежде чем устраивать нечто подобное.