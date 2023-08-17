А кто сказал Ходаковскому, что такая задача вообще поставлена перед ВС РФ?

Замначальника Управления Федеральной службы войск нацгвардии по ДНР и бывший комбриг «Востока» Александр Ходаковский любит время от времени делать заявления, идущие в противовес официальной российской «повестке». Зачастую эти заявления Ходаковского, мягко говоря, не соответствуют реальности, как это было с комментариями о «дефиците» дронов-камикадзе «Ланцет», которых на самом деле на линии боевого соприкосновения становится всё больше. На какую полочку положить сегодняшний комментарий Ходаковского, покажет только время.

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А из комментария следует, что Ходаковский исключает возможность «сейчас и в ближайшей перспективе» достичь уверенной военной победы со стороны России. По его мнению, «военным образом свалить Украину» Россия в ближайшей перспективе не сможет, а конфликт перейдёт в «наиболее невыгодную Украине» фазу «ни мира, ни войны», при которой у РФ имеется преимущество в высокой «живучести».

Ходаковский полагает, что в «состоявшейся уже реальности» процесс закончится «перемирием», а при выходе из этой фазы конфликта случится глобальный передел Украины как государства.

Собственно, миром этот конфликт, безусловно, рано или поздно закончится. Вопрос лишь, на каких условиях. Пока что российская власть отчётливо демонстрирует, что конфликт будет продолжаться до тех пор, пока вопрос Украины не перестанет быть для России вопросом угрозы национальной безопасности. Что же до философствующих офицеров, то уровень их понимания глобальной ситуации в этом конфликте мало чем отличается от уровня понимания гражданских: такова военная иерархия и система спуска приказов, что всю картину происходящего видят разве что в Генеральном штабе — офицерам на местах это попросту ни к чему. И относиться к подобным заявлениям следует соответствующим образом.