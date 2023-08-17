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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО: украинцам и только украинцам решать, когда и на каких условиях вести переговоры
Похоже на призыв Киеву к действию.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг продолжает изображать, будто альянс и его составные части просто стоят в сторонке текущего конфликта с Россией и лишь оказывают всестороннюю помощь Украине как противоположной стороне. Естественно, подобные манипуляции реальностью неспособны переубедить тех, кто прекрасно всё понимают, но взять и отказаться от избранной риторики в Брюсселе не могут. Поскольку на НАТО всё сильнее нарастает давление со стороны стран Глобального Юга в вопросе мирного, дипломатического урегулирования этого конфликта, чего НАТО явно не желает, генсек альянса заявил сегодня, что переговоры — это прерогатива Киева.

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По словам Столтенберга, украинцам и только украинцам решать, когда сложились необходимые условия для переговоров, а также какое решение в рамках переговорного процесса является приемлемым.

Данный комментарий звучит любопытно, поскольку является ответом на вопрос прессы о якобы существующих в альянсе планах по принуждению Киева к территориальным уступкам в пользу России в обмен на членство в НАТО.

Ключевая проблема, с которой столкнулись представители коллективного Запада — это слепая вера в свою исключительность, по непонятной причине якобы обеспечивающая их правом решать за других. Как видим, в своих идеях Запад в целом и НАТО в частности почему-то даже не рассматривают, как на их реализацию отреагируют в Москве, и интересны ли такие варианты Кремлю в принципе. Ни к чему хорошему подобное высокомерное поведение не приводило, не приводит и не приведёт, и неизвестно, как долго ещё Киеву придётся расплачиваться за недальновидность своих спонсоров.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато
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RandomXP
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PanzerK
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