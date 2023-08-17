Противодействие БПЛА со стороны Украины становится всё слабее. Можно и поснимать.

Боевые действия это такая циничная вещь, в которой на любое действие найдётся противодействие, а на любое противодействие — действие. Взять, например, системы ПВО и РЭБ Украины, которые постоянно выбиваются российской армией, и масштаб поражения которых теперь можно наглядно наблюдать посредством различных видеороликов. Ракетные удары наносятся практически без реального сопротивления, а разведывательные дроны могут зависать над целями даже на существенном удалении от линии боевого соприкосновения

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Так, сегодня Минобороны России заявило об уничтожении на железнодорожной станции Межевая в Днепропетровской области эшелона с боеприпасами для ВСУ. Вскоре после этого заявления появился соответствующий видеоролик, в котором можно заметить пылающие и взрывающиеся вагоны снабжения. Согласно комментарию МО РФ, удар наносился ракетным вооружением, но каким конкретно, осталось без уточнения.

Необходимо понимать, что уничтожение логистики — это ключевой процесс в рамках боевых действий, и то, что в рамках своего «контрнаступления» ВСУ не добились никаких реальных и значительных результатов, во многом заслуга именно методичных и постоянных ударов по скоплениям техники и арсеналам в тылу.