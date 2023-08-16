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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Белом доме заявили, что решение о передаче Украине ракет ATACMS пока не принято
Так надо принять. И решение должно быть только одно — отказ.

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Эпопее с передачей Украине дальнобойных ракет ATACMS наземного базирования продолжается уже больше года: Киев всё требует эти ракеты, но в Вашингтоне исполнять требования подчинённых не торопятся. Вот и сегодня, когда в рамках пресс-конференции в Белом доме координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что не располагает обновлённой информацией относительно передачи Киеву ракет ATACMS, а это может означать только одно: соответствующее решение не принималось.

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Ракеты ATACMS являются вариантом ракет для американских систем РСЗО M142 HIMARS и M270 MLRS. Представляет собой баллистическую ракету класса «земля-земля» и может поражать цели на расстоянии до трёхсот километров.

Российским аналогом данной системы является оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М». На Украине аналогом ранее являлись ОТРК «Точка-У». Последние были полностью выбиты в ходе специальной военной операции ещё в прошлом году, отсюда, собственно, и постоянные требования Киева предоставить ATACMS.

#россия #украина #сша #боевые действия #atacms
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