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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Экс-президент Франции назвал иллюзорной идею «возвращения» Крыма Украине
Это не просто иллюзия, господин президент. Это игры разума в Киеве.

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Бывший президент Франции Николя Саркози дал интервью изданию Le Figaro, в рамках которого журналист не мог отказать себе в желании задать вопрос касательно текущего конфликта между Россией и Украиной и разговоров последней о «возвращении» Крыма. Саркози, что неудивительно, учитывая, что при его президентстве между Россией и Францией были максимально благоприятные отношения, не стал отвечать на этот вопрос в стиле нынешней западной «повестки», а просто поделился своими мыслями.

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И мысли эти максимально реалистичны. Экс-президент Франции напомнил о том, что Крым до 1954 года был российской (имеется в виду РСФСР, а не «большая Россия» в лице СССР) территорией, и большинство его населения считают себя русскими. В такой ситуации, по мнению Саркози, заявления о «возвращении» Крыма Украине иллюзорны.

Более того, Саркози даже высказался за проведение референдума под международным наблюдением, который «утвердил бы» положение Крыма. Саркози, скорее всего, прекрасно понимает, как проголосуют крымчане, поэтому подобные заявления, да ещё и выходящие в крупнейших СМИ, вызывают интересные мысли.

#россия #украина #политика #франция #крым
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