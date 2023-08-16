Будут обучать игре на различных «музыкальных инструментах». Если вы понимаете, о чём мы.

Загадки вокруг ЧВК «Вагнер» и смысла её передислокации в Беларусь после провалившегося вооружённого мятежа продолжают множиться, словно грибы после дождя. Не добавляет понимания ситуации и тот факт, что сегодня в Беларуси была зарегистрирована компания «Группа “Вагнер”». Согласно государственному регистру юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Беларуси, данная компания обозначила свою деятельность как оказывающую образовательные услуги.

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Согласно имеющейся информации, ООО «Группа “Вагнер”» была зарегистрирована 4 августа Осиповичским райисполкомом, а местом регистрации компании стала деревня Цель в Могилёвской области.

В общем, ЧВК «Вагнер» не выходит из информационного поля и периодически добавляет поводов вспомнить о ней ещё раз.

Сейчас бойцы «Вагнера», по официальной версии, занимаются подготовкой белорусской территориальной обороны с учётом реалий современных боевых действий. При этом Польша опасается вторжения «музыкантов» на свою территорию и даже под этим предлогом усилила охрану границы с Беларусью, согнав к ней дополнительные войска.