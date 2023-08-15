Почти у всех брендов доли сократились в среднем в два раза, что ещё удивительнее.

Компании Apple удалось сохранить свою долю на рынке ноутбуков в России, не смотря на официальный уход из страны. Так, в первом полугодии 2023-го размер доли составил 6,6 % против 7 % годом ранее. Любопытно, что у других крупных производителей лэптопов за такой же период доли сократились в среднем вдвое.

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В сообщениях российских СМИ в качестве примера указывается, что у Lenovo доля в сегменте ноутбуков на рынке РФ за первые шесть месяцев составила 9,7 % против 17,8 % годом ранее. Acer может похвастаться только 6,7 % против 13,7 % годом ранее, заметнее всего упала доля HP (с 21,3 % до 3,8 %). Также установлено, что в первом полугодии рынок ноутбуков в России чуть более чем на 7 % до 1,3 млн устройств.

Удерживание Apple своей доли объясняется достаточно просто, никакие эксперты тут не понадобятся. Это премиальный бренд, аудитория которого привыкла к экосистеме и не хочет от неё отказываться. Переплата за удобство в такой ситуации — абсолютно нормальное явление.

Что до рынка РФ, то аналитики и участники рынка отмечают рост спроса на ноутбуки азиатских брендов, среди которых есть Huawei, MSI и Honor. Например, доля китайских брендов в количественном выражении выросла с 30 % до 40 %, заметное место начали занимать новые бренды. Речь идёт о Thunderobot, Haier и Tecno. Доля поставок от российских производителей увеличилась вдвое.