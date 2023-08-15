Этих гаубиц было передано огромное количество, и в распоряжении ВСУ их ещё вагон и маленькая тележка.

Дрон-камикадзе «Ланцет» продолжает набивать сразу две немаловажных вещи: технику оппонента и, как следствие, свою уже и без того запредельно высокую репутацию. Каждый день можно наблюдать кадры работы «Ланцетов» по различным целям, и вот, сегодня статистика пополнилась очередной 155-миллиметровой гаубицей M777.

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Конкретно в данном случае примечателен тот факт, что гаубица была тщательно замаскирована в лесополосе. Что, впрочем, не стало для средств объективного наблюдения сюрпризом, и по направлению к цели вылетел «Ланцет». Итогом стало как минимум серьёзное повреждение самой гаубицы и, судя по возникшему пожару, подрыв боекомплекта.

На сегодняшний день количество только выложенных в открытый доступ фактов успешных повреждений «Ланцетами» техники противника приближается к шести сотням. Добавим сюда ещё огромное количество неопубликованных фактов поражения, а также неудачные попадания, которые, безусловно, также имеют место, и можно примерно прикинуть себе масштаб применения «Ланцетов» в рамках специальной военной операции.