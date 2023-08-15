С ракет сняли SCALP, так сказать.

Некоторое время назад Франция с помпой, заслуживающей исключительно всеобщего осуждения, заявила о передаче Украине крылатых ракет SCALP-EG, являющихся немного модифицированными вариантами уже несколько месяцев активно применяемых Киевом британских крылатых ракет Storm Shadow. Что ж, сегодня Минобороны России отчиталось о перехвате сразу четырёх данных ракет, что является первым официально задокументированным случаем перехвата этих средств поражения в зоне специальной военной операции.

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Вместе с тем, как сообщается, были перехвачены два снаряда РСЗО «Ураган», а также 25 беспилотных летательных аппаратов на разных участках линии боевого соприкосновения.

Напомним, что для SCALP-EG, как и Storm Shadow, являются крылатыми ракетами воздушного базирования, то есть, запускаются с самолётов. В украинском случае — с модифицированных Су-24. По неподтверждённым данным, у Украины осталось десять таких носителей, которые активно перемещаются с аэродрома на аэродром при любой угрозе российского ракетного удара.