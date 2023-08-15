Официальный ролик от МО РФ.

На выходных российский патрульный корабль «Василий Быков» был вынужден применить силу в отношении следовавшего в направлении украинского порта Измаил сухогруза «Сукра Окан». Экипаж сухогруза по какой-то необъяснимой причине не реагировал на требование российского корабля остановиться, поэтому в направлении следования судна был открыт предупредительный огонь из стрелкового оружия. Чудо ли, но после этого сговорчивость экипажа сухогруза «Сукра Окан» сразу достигла небывалых высот, и на судно отправилась российская досмотровая группа.

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Почему Минобороны так активно «пиарит» этот случай? Причин, на самом деле, две. Во-первых, остальные участники морского движения должны понять, что шутки закончились. Во-вторых, в украинских «СМИ» сразу после инцидента начали появляться статьи о том, что никакого досмотра якобы не было, а если бы такая ситуация и возникла, то у российских военных почему-то не хватило бы силы воли осуществить досмотр. Чтобы развеять этот миф, в том числе в западной прессе, которая по необъяснимой причине принимает всё, что ей доносят украинские коллеги, за чистую монету, наглядные видеоролики и публикуются.

В самом видео продемонстрирован облёт судна-нарушителя вертолётом Ка-29 и последующая высадка досмотровой группы, которая осуществила проверку документов и грузовые помещения судна. Никакой «запрещёнки» обнаружено не было, и сухогрузу разрешили продолжить движение в пункт назначения.