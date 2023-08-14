Поставки из имеющихся запасов Пентагона. То есть, прибудут в место назначения сравнительно быстро.

Как и было обещано ещё несколькими днями ранее, Пентагон сегодня объявил об очередном пакете «военной помощи» Украине. На этот раз американское оборонное ведомство решило не транжирить средства и отправить Киеву в основном дополнительные снаряды для уже ранее поставленных образцов техники. Общая сумма очередного пакета «помощи» — $200 миллионов.

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В его состав входит следующее:

дополнительные снаряды для ЗРК Patriot;

дополнительные снаряды для РСЗО HIMARS;

оборудование и системы для расчистки минных полей;

артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм;

анковые снаряды калибра 120 мм;

ракеты TOW;

ПТРК Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;

37 тактических машин для буксирования и отвоза техники;

58 цистерн воды;

свыше 12 миллионов патронов для стрелкового оружия и гранат;

снаряды для расчистки заграждений;

запчасти и другое полевое оборудование.

Всё вышеперечисленное «добро» будет изыматься из имеющихся запасов Пентагона и передаваться Украине. На сегодняшний день это уже 43-й транш американской военной «помощи» Украине с августа 2021 года. Ну, к вопросу о том, почему специальная военная операция ещё не закончилась и неизвестно, когда закончится; ответ кроется исключительно в масштабах западной военной помощи и финансовых вливаний в экономику Украины.

Примечательно, что Пентагон не указывает количество снарядов и ракет. Много на $200 миллионов, учитывая, насколько американский ВПК раздут в плане стоимости техники и боеприпасов, не поставишь.