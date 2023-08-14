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Редакция
События в мире Михаил Андреев
США в очередном пакете помощи на $200 млн отправляют Украине дополнительные снаряды и ракеты для Patriot и HIMARS
Поставки из имеющихся запасов Пентагона. То есть, прибудут в место назначения сравнительно быстро.

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Как и было обещано ещё несколькими днями ранее, Пентагон сегодня объявил об очередном пакете «военной помощи» Украине. На этот раз американское оборонное ведомство решило не транжирить средства и отправить Киеву в основном дополнительные снаряды для уже ранее поставленных образцов техники. Общая сумма очередного пакета «помощи» — $200 миллионов.

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В его состав входит следующее:

  • дополнительные снаряды для ЗРК Patriot;
  • дополнительные снаряды для РСЗО HIMARS;
  • оборудование и системы для расчистки минных полей;
  • артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм;
  • анковые снаряды калибра 120 мм;
  • ракеты TOW;
  • ПТРК Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
  • 37 тактических машин для буксирования и отвоза техники;
  • 58 цистерн воды;
  • свыше 12 миллионов патронов для стрелкового оружия и гранат;
  • снаряды для расчистки заграждений;
  • запчасти и другое полевое оборудование.

Всё вышеперечисленное «добро» будет изыматься из имеющихся запасов Пентагона и передаваться Украине. На сегодняшний день это уже 43-й транш американской военной «помощи» Украине с августа 2021 года. Ну, к вопросу о том, почему специальная военная операция ещё не закончилась и неизвестно, когда закончится; ответ кроется исключительно в масштабах западной военной помощи и финансовых вливаний в экономику Украины.

Примечательно, что Пентагон не указывает количество снарядов и ракет. Много на $200 миллионов, учитывая, насколько американский ВПК раздут в плане стоимости техники и боеприпасов, не поставишь.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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la4mer2018
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Таких я вам из интернета гору выложу ))) Спасибо, забавно смотреть, как Вы тужитесь )))
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21:58
а я что тебе из сокета должен достать проц под которым в данный момент сижу?
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